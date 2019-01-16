İstekler kısa süre içinde çözülecek

BUGÜN NELER OLDU

BEYPAZARI'NDA muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, isteklerin kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulacağını belirtti. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ilçede bulunan Halkevi'nde mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıda muhtarların sorunlarını dinleyen Kaplan, sorunlara ve taleplere ilişkin notlar aldırdı. Kaplan, gelen talepleri belediyede ilgili birim müdürleri ile çözüleceği sözünü verdi. Kaplan, ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.