Suya gerede indirimi

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ocak ayı olağan toplantısı Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanı Nail Çimen başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ASKİ Genel Müdürlüğü'nün yönetim kurulu tarafından alınan su ve atık su tarifelerindeki indirim önerisi karara bağlandı. Belediye Meclisi'ndeki tüm parti gruplarının oyları ile geçen karara göre başkent Ankara'da 21 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak suretiyle suya yüzde 30 oranında indirim yapıldı. Bununla birlikte alınan bir diğer kararla birlikte su ve atık su tarif bedellerinin hesaplanmasında uygulanan TÜFE ve ÜFE oranının uygulanmaması oybirliği ile karara bağlandı.Başkentte su indirimine gidilmesindeki en önemli neden ise Ankara'nın 2050 yılına kadar su sorununu çözecek olan Gerede Su Projesi'nin tamamlanacak olması olarak gösterildi. Çamlıdere Barajı'na su getirecek olan 32 kilometrelik su hattının tamamlanması ile başkenttin su ihtiyacını karşılayan Kesikköprü Barajı'ndan kaynak temini durdurulacak. Kesikköprü'den su alınmayacak olması ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllık ortalama 400 milyon TL olan enerji masrafından da kurtulacak. Kararın alınmasının ardından sosyal medyada açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, "Vatandaşımıza ekonomik anlamda destek vermek için bir adım daha attık. Başkentte tüm su faturalarında yüzde 30 oranında indirim yapıyoruz" şeklinde konuştu.TUNA ayrıca, "Daha önce imkanlarımız arttıkça bunu vatandaşımıza yansıtmaya devam edeceğiz demiştik. Gerede sisteminin devreye girmesiyle suda azalan enerji maliyetini faturalara yansıtıyor ve yüzde 30 indirim yapıyoruz. Yıllardır su faturaları TEFE veya ÜFE oranında ayarlanıyor ve her ay farklı faturalar ortaya çıkabiliyordu. Buna da son vererek artık su bedellerini indirerek, sabitliyoruz. Tarife bedellerinin belirlenmesindeki TEFE VE ÜFE dengelemesini kaldırıyoruz. Ankaralı her şeyin en güzeline layık. Ankaralı için ne yapsak az. Yeni indirim ve tarifeyi sabitleme kararımız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı