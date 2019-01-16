Türk Telekom’a zorlu rakip

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15 haftalık ilk yarı tamamlandı ve Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.Basketbol Süper Ligi'nin 15 haftalık ilk periyodunu 12 galibiyet alan Fenerbahçe Beko birinci sırada bitirdi. İkinci sırayı 11 galibiyetle Anadolu Efes aldı. 9 galibiyet alan Tofaş averajla üçüncü sırada yer aldı. Yine 9 galibiyeti bulunan Türk Telekom dördüncü basamakta kendine yer buldu. 8 galibiyet alan Galatasaray averajla beşinci, Beşiktaş altıncı, Gaziantep Basketbol ise yedinci oldu. 7 galibiyet elde eden Bahçeşehir Koleji ise sekizinci olarak kupaya katılmaya hak kazandı.Fenerbahçe Beko (1) - Bahçeşehir Koleji (8)Anadolu Efes (2) - Gaziantep Basketbol (7)TOFAŞ (3) - Beşiktaş Sompo Japan (6)Türk Telekom (4) - Galatasaray (5)BASKETBOLDA Erkekler Türkiye Kupası final maçının biletleri satışı sürüyor. İlk 8 içerisinde tamamlayan takımların ve eşleşmelerin de belirlenmesiyle 13-17 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmaları bilet satışları da hızlandı. Kupada şampiyonun belli olacağı final karşılaşması, 17 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Final biletlerinin fiyatları 65 ile 450 lira arasında değişiyor.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom ile Galatasaray'ın karşılaştığı sezonun ilk devre maçında Başkent ekibi sahadan 87-81'lik skorla galip ayrılmıştı.