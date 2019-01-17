Bez çantayla ‘Sıfır Atık’ projesine tam destek

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KEÇIÖREN Belediye Başkanı Mustafa Ak, Bağlum'da bulunan Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursunu (KEÇMEK) ziyaret etti. Ak, naylon poşet kullanımını azalmak için işlemeli bez çanta yapan KEÇMEK kursiyerlerini ve öğretmenlerini tebrik etti. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Bağlum KEÇMEK'i ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Ak, naylon poşet kullanımını azalmak için işlemeli bez çanta uygulaması yapan KEÇMEK kursiyerlerini ve öğretmenlerini tebrik etti. El emeği bez çantaları inceleyen Ak, kendisine hediye edilen bez çantayla 'Sıfır Atık' projesine verdiği desteği sürdüreceğini kaydetti. Ak, "Çevreye duyarlı vatandaşlar olarak artık naylon poşetlerden vazgeçiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı 'Sıfır Atık' projesi, 1 Ocak itibariyle marketlerde ve kurumsal firmalarda naylon poşet kullanımını azaltmak için hayata geçirilen yasal düzenlemeyle yeni bir ivme kazandı. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren KEÇMEK'in bez çanta kullanımını yaygınlaştırmak ve cazip hale getirmek için başlattığı işlemeli çanta projesi oldukça anlamlı. Kursiyerlerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.