‘Şehrın ışıkları’

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Limak Enerji bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ'ın bu yıl altıncısını düzenlediği "Şehrin Işıkları" Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren 50 fotoğraf, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışını, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir birlikte yaptı. Açılışın ardından sergiyi gezen Yılmaz ve Özdemir, şehrin ışığını yansıtan fotoğraflarla ilgili fikirlerini paylaştı. Sergi, 18 Ocak tarihine kadar ziyaretçilere ev sahipliği yapacak.Sergiyi "Enerji sektörünün sanat sektörüne kattığı enerji" olarak tanımlayan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, dönemsel sıkıntılar yaşansa da bu tarz sosyal projelerden vazgeçmediklerini ifade etti. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ise, UEDAŞ'ın Türkiye'nin en önemli dağıtım şirketlerinden birisi olduğunu belirterek, "Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova olmak üzere 4 tane şehrimiz var. Geçen sene 3 bin civarında katılım varken bu sene 5 binin üzerinde başvuru oldu. Enerji dağıtımının yanı sıra sanata da çok önem veriyoruz. Sevindirici noktalardan birisi uluslararası boyuta geldik. 15'in üzerinde yabancı ülkelerden fotoğraflar ödül aldı" diye konuştu. 'Gece ve Işık' temasıyla düzenlenen "Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması" her yıl amatör ve profesyonel binlerce fotoğraf tutkununu bir araya getiriyor. Bu yıl ilk kez uluslararası katılıma açılan yarışmaya, 5 bin 204 başvuru geldi. Geçtiğimiz yıl 3 bin 821 başvuruya sahne olan yarışmanın başvuru sayısında yüzde 36'lık bir artış gerçekleşerek, yarışma tarihinin başvuru rekoru kırıldı. En fazla 5 fotoğrafla katılan yarışmacılar dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışmada dereceye giren 50 fotoğraf UEDAŞ'ın hizmet bölgesinin yanı sıra çeşitli illerinde sergileniyor.