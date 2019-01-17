Taşdelen’in son marifeti

BUGÜN NELER OLDU

Çankaya Belediyesi'ne bağlı zabıtalar iddiaya göre Kuğulu Park'taki sanata darbe vurdu. Uzun yıllardır park içerisinde akordeon çalan 'Ata Abi' lakaplı 59 yaşındaki Ata Yıkar, gürültü kirliliği yaptığı iddiasıyla Kuğulu'dan kovuldu. Ankaralılar, Ata Yıkar'ı Kuğulu Park'tan kovan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e tepki gösterdi. Başkentliler Ata Yıkar'ın yeniden parkta müzik yapmasının istedi. Günlerdir süren tepkiyle ilgili ne Çankaya Belediyesi ne de Alper Taşdelen herhangi bir açıklamada bulunmadı.İşte Ata Yıkar'ın Kuğulu'dan kovulmasının ardından başkentlilerden gelen tepkiler:Çocuklarla çok güzel paylaşımları olan değerli bir insan... Çankaya Belediyesi yaptığı hatayı fark edecektir.Kuğulu'da gürültü denemeyecek tek sesti oysaki.Rekor kırarken kalp kırmamaya da devam etseydik keşke başkanım.Kuğulu Park içinde Çankaya Belediyesi zabıta noktası var diye biliyorum, konu ile ilgili açıklama yapılabilir mi?Ata abi dünya iyisi, şen birisidir. Kovulacak binlerce şey varken etrafta, yine güzelliğe dadanmışlar. Sanatın, iyiliğin karşısında olmaktan kesinlikle usanmıyorlar.ATA Yıkar, akordeon eşliğinde seslendirdiği eserlerden kazandığı parayla yaklaşık 15 yıldır ailesinin geçimini sağlıyor. Müteahhit babasının vefatından sonra işleri devam ettirmeyerek sokak müzisyenliğine karar verdi. Kurduğu 'Tunalı Tayfa' müzik grubuyla 2014'te Ankara'da yapılan 1. Uluslararası Sokak Sanatçıları Buluşması'nda birinci oldu. Yaptığı işi meslek olarak görüyor. Kışın eksi 10 derecede, yazın ise 40 derece sıcakta müzik yapıyor. Hiçbir zaman Ankaralıları boş bırakmadı, başkentliler için hep müzik yaptı. Günde 5 saat sokakta akordeon çalıp şarkı söylüyor, 600 eseri çalabiliyor. Sokaklarda kazandığı para ile çocuklarını okuttu.CHP'LI Çankaya Belediyesi Aralık 2017'de Ankara'nın sembol parklarından biri Kuğulu'daki 46 ağacı budama adı altında adeta katletmişti. Taşdelen, her ne kadar, "Yaşlı ağaçları kurtarmak ve parkımızı yaşatmak için budama yapmak zorundaydık" açıklamalarında bulunsa da kimseyi tatmin edememişti. Taşdelen'in açıklamasının ardından bölgede incelemelerde bulunan TMMOB'a bağlı Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası ile Kavaklıderem Derneği ve Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği'nden oluşan heyet ise, "Yapılan işleme bakıldığında ağaçların budanmadığı gövdelerinden kesilerek doğrandığı ortadadır. Ağaçların kesilmesi parkın görünümü değişmiş ve çirkinleşmiştir" diyerek olayın boyutunu gözler önüne sermişti.