Halkbank Ankara’da kaybetti

HALKBANK, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Rusya'nın Zenit Kazan takımına 3-1 mağlup oldu. Son dört yılın Avrupa Şampiyonu Zenit Kazan'ın üstünlüğünde oynanan maçta Başkent temsilcisi, güçlü rakibine karşı defans ve atak yapmakta zorlandı. Maçta sadece tek bir set alabilen Halkbank mücadeleyi 3-1 kaybetti. Başkent ekibi, A Grubu'ndaki 4. maçında, 30 Ocak'ta Alman ekibi United Volleys Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

HALKBANK-ZENİT KAZAN: 1-3

SALON: TVF Başkent SETLER: 15-25, 18-25, 26-24, 22-25 SÜRE: 1.42 (24, 24, 28,26) HALKBANK: Alen Sket, Furkan Aydın, Michele Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Drazen Luburic (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demmirciler, Efe Bayram, Abdullah Çam, Vefa Yılmaz) ZENİT: Artem Volvuch, Alexander Butko, Earvin Engapeth, Viladimir Likhosherstov, Maxim Mikhailov, Alexey Spiridonov (Elexey Verbov, Aloran Alekno, Nikita Alekseev, Valentin Krotkov) HAKEMLER: Daniele Rapisarda (İtalya), Maria Susana Rodriguez (İspanya)