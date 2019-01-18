Kazan’da karla mücadele sürüyor

Kahramankazan Belediyesi, Ankara'yı etkisi altına alan kar yağışıyla aralıksız mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların kar yağışının sebep olduğu olumsuzluklardan etkilenmemesi için gece gündüz çalışıyor. Ekipler, kepçeler, greyderler, kar küreme araçları, tuzlama ekipmanlarıyla Kahramankazan sokaklarında karla mücadele ediyor. Ekipler etkisini giderek artıran yoğun kar yağışına rağmen ilçenin tüm bölgelerinde aralıksız çalışıyor. Ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırımları ve merdivenler de temizleniyor. Karla mücadele ekipleri ayrıca, vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılamaya çalışıyor. Yaşlı, hasta, engelli hamile ve karlı alanlarda yürümekte zorlanan vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Kar yağışının zor anlar yaşattığı ekipler, yollarda kalan araçların kurtarılmasına da destek veriyor. Ekipler, ayrıca yolları buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

kastamonu'dan Ankara'ya giden 16 YBG 01 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı Altındağ Yeşilöz Mahallesi Fruko Kavşağı'nda, sürücüsü öğrenilemeyen 06 FME 71 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil de Halit Y. yönetimindeki 06 T 2895 plakalı taksiye çarptı. Trafik ışığını devirerek kaldırıma çıkan 06 FME 71 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Bir diğer kaza Yenimahalle Gazi Mahallesi'nde Anadolu Bulvarı'da Gimat yönüne giden Umut Özkaya yönetimindeki 06 FK 2285 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi