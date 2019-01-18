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Mamak’tan birlik ve beraberlik mesajı

Giriş Tarihi: 18.1.2019
Mamak’tan birlik ve beraberlik mesajı
AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi düzenlediği Vefa Yemeği'nde birlik ve beraberlik mesajı verdi. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana görev yapan teşkilat mensuplarına teşekkür eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, vefanın önemine değindi. Davaya gönül veren teşkilat mensuplarının bir araya gelmesiyle bir olmanın, diri olmanın ve hep birlikte olmanın sevincini yaşadıklarını kaydeden Başkan Adayı Murat Köse "İnsanlığa, milletimize, partimize ve davamıza vefayı hiçbir zaman terk etmedik. Durmadan çalıştık ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. O yüzden sen ben kaygısı gütmeden, bir ve beraber olmak, bu davanın güçlenmesi için mücadele etmek zorundayız. Kapı kapı, sokak sokak dolaşarak, girilmedik gönül, sıkılmadık el bırakmayacağız. Bugüne kadar görev alarak bayrak yarışında mücadele eden kardeşlerimizden inşallah görevi aldığımızda, devir aldığımız emanete, bayrağa en iyi şekilde sahip çıkacağız" dedi.
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Mamak’tan birlik ve beraberlik mesajı
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