Önümüzde fırsat varMehmet

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ankara Çankaya İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıda muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Çankaya'nın Atatürk'ün hatırası olduğunu belirten Özhaseki, "Çankaya denilince aklımıza Atatürk'ün hatırası, zenginlik, biraz daha kıymetli elit bir semt akla gelirdi. Şimdi bu pozisyonunu size göre sürdürüyor mu? Hala her şey kıymetli mi? Hayır cevabını duyuyorum. Bu soruyu sormak bizim hakkımız değil mi? Amber Türkmen kardeşimiz de söyledi. Orada belediye hizmetleri hakkıyla verilmezse, projeler hakkıyla ortaya konulmazsa, sadece ideolojik takıntılı bir tavır içerisinde bir belediyecilik faaliyeti yürütülürse elbette ki bir semt değerini kaybeder. Tam tersi olursa orada kıymet olur, orada yaşayanlar içinde yaşamaktan keyif alırlar. Belediye ile bütünleşme olur, sonra da hizmetler ardı arkasına yağmaya başlar ve insanlarda yaşadığı yerden huzur bulurlar, mutlu olurlar. Önümüzde şimdi fırsat var, Büyükşehir ile ilçe belediyemizin kol kola gireceği, bu fakir kardeşinizle Amber hanımın kol kola girip orada sizlere hizmet edeceği bir dönem" dedi.

BAŞKENT BİRİNCİ OLABİLİR

"Ankaralı olmak Ankara'da doğmakla eş değer değildir" diyen Özhaseki, "İnsan bu şehre değer katmakla Ankaralı olur. Önemli olan yaptığınız işi severek ve benimseyerek şehre hizmet edebilmek. İnsan odur ki bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Ankara'mız başkent... Burada ticaret var 8 tane organize sanayi var canlı. Burada üniversite öğrencileri var. Burada müthiş bir sağlık hizmeti verilebilir. Kültür sanat ve spor alanları dahil olmak üzere her bir alanda başkent birinci olabilir. Şu anda ne yazık ki değiliz. İşte bunu küçük dokunuşlarla, projelerle her bir alanın önünü açarak istifade ettirebiliriz" dedi.