Türkiye’nin dahi çocuğu: Tuna Bilgin

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ürkıye'nın yetiştirdiği, piyanonun "dahi çocuğu" Tuna Bilgin, müziğiyle yaşının önüne geçiyor. Genç piyanist, 16 yaşında olmasına rağmen sergilediği performansla usta sanatçıları bile kendine hayran bırakıyor. Tuna Bilgin, yetenekleriyle daha şimdiden sanat çevrelerinin yoğun beğenisini kazanıyor. Ailesinin desteği ile müziğe ilgi duymaya başlayan Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Hazırlık Okulu öğrencisi Bilgin, küçük yaşına rağmen birçok yarışmada ödül kazanıp, en büyük salonlarda piyano resitalleri veriyor. Bilgin'in serüveni, 12 yaşında İzmir'de verdiği ilk orkestra konseriyle başladı. Mozart'tan üç bölüm icra ederek salondakileri mest eden "dahi çocuk", böylece sanat çevrelerinin dikkatini üzerine çekti. Müziğe ilgisi, piyano ile tanışması ve gelecek hayallerine ilişkin Bilgin, ailesinden gelen desteğin kendisi için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Bilgin, "Babamın Türk Müziğine olan ilgisi benim müziğe olan ilgimi artırdı. Küçükken babamın kullandığı org benim ilk tanıştığım müzik aleti oldu. Oyuncaklarım bile müzik aletlerinden oluşmaktaydı. Piyano derslerine ise yedi yaşında Doç. Dr. Cemile Cabbarova ile başladım. 2013'te Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Okulu'nun sınavına girdim ve Prof. Dr. Gülnara Aziz'in sınıfına girmeye hak kazandım" dedi.