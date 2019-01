Bu operaya seyirci de katılacak

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Devlet Opera ve Balesi sahnesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak interaktif opera şovu, Türkiye'de ilk kez seyirciyi de sahne performansına katacak. Operanın 7'den 70'e herkes tarafından sevilmesini amaçlayan eserde, izleyiciler kulaklarına oldukça tanıdık gelen aryalara, şarkılara ve napolitenlere eşlik etme şansı yakalayacak. Eserin operaya yeni bir pencereden bakma imkânı sağladığına işaret eden Şef Musa Göçmen, "Bu eser hem operayı yeni keşfedecekler için hem de operayı sevenler için çok uygun" dedi. Göçmen, tüm aile bireylerinin keyifle izleyeceği, eğlenebileceği ve öğrenebileceği bir eser sahneleyeceklerini dile getirerek, "İzleyicilerimiz 'Çok güzel eğlendik, harika bir gece geçirdik' diyecekler" ifadesini kullandı. Göçmen, The Fun Time of the Opera'nın izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaştığını, biletlerin satışa çıktıktan sonra 15 dakika içinde tükendiğini dile getirdi. Eserin, 2 Şubat'ta yapılacak ikinci gösteriminin heyecanla beklendiğini anlatan Göçmen, bu ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı. Şef Musa Göçmen, "Harika solistlerimiz ve değerli orkestramız da heyecanla seyirciyle buluşmayı bekliyor" ifadelerini kullandı.