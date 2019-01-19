Sanayicilere özhaseki teklifi

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, OSTİM'de sanayicilerle buluştu. Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ile OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ın katıldığı programda Mehmet Özhaseki, yerli üretim yapan sanayicilere müjdeler verdi. Başkente yönelik projelerini de anlatan Özhaseki, Ankara'yı el ele hep birlikte yöneteceklerini ifade etti. Ankaralılara stat müjdesi veren, "Eryaman Stadı'yla ilgili problemleri Cumhurbaşkanımıza anlattım. 'Çağır' dedi ilgili tarafları, çözümü sağladı ve yakın zamandaki ilk maçını Ankaragücü bu statta yapacak inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımıza 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılacak yeni stadın projesini anlattım ve dedim ki, bunu seçim projesi olarak da anlatmak mümkün, ama amaç Ankara'ya bir eser kazandırmaksa, bunu hemen yapalım. Sağ olsun izledi çok hoşuna gitti proje, çalışmayı da beğendi, benim için de sürpriz oldu, dedi ki, inşallah bugünlerde bunun ihalesini yapıp Ankara'ya bu 55 bin kişilik stadı kazandıracağız dedi. 1-2 ay içerisinde 19 Mayıs'ın yerine yeni stat yapılıyor. Daha adaylığımızda bile cebimizden tek kuruş çıkmadan çalışmalara başladık" şeklinde konuştu.

"Birlikte yönetim tarzı oluşturacağız"

"Sanayının ve üretmenin bu ülke için ne kadar önemli olduğunu bilen biri olarak karşınızdayım" diyen Özhaseki, "Eskiden metrodaki tüm sistemler için dışarıya bağımlıydık. Yerel yönetimler eğer isterlerse iş aleminin de önünü açabiliyorlar. Belediyelere düşen, ait olduğu şehirde ne kadar üretim yapan insan varsa, mallarını alıp kendi içlerinde değerlendirebilmek. Fuarlarda sergileyebilmek. Ankara'yı bürokrasi ve memurlar kenti sanıyorlar. Ama Ankara kocaman bir sanayi ve ticaret şehri… Sağlık turizmi, inanç turizmi, termal turizmi, doğa turizmi, bütün bunların sağlanması durumunda Ankara biraz daha büyür ve herkes payına düşeni rahatça alabilir. İş ne kadar büyürse, bakkala, taksiciye, kuruyemişçiye de yansır. Bunu yapacak olanlar da sizler ve yerel yönetimlerdir. Daraldığımız yerde hükümete gideceğiz, destek isteyeceğiz. Bunları gerçekleştirecek kabiliyetimiz de var, gücümüz de var. Allah nasip ederse Ankara'da da güzel işler yaparız diye ümit ediyorum. Burada da yapacak çok iş var. Kendi içimde bir ekip kurup 3 aydır çalışıyorum. Bunlar sadece işin ana başlıklarını veren bazı ip uçları... Ama işin başına geldikten sonra hep birlikte, ben değil de biz olarak bir yönetim tarzı ortaya koyarız ve herkes bundan istifade eder. Raylı sistemler ve yollarda maliyet 20 milyarı buluyor. Bu projeleri yerli sanayimizle yapıp, bu parayı bu şehirde döndürebiliriz. Burada bu sanayide var bu kapasite. Belediyede aklınıza gelen ne varsa, aydınlatma, banklar, çöp kovaları, sanayimiz bu işleri kolayca yapabilir" ifadelerini kullandı.

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