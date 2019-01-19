Taha Akgül’den örnek davranış

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK güreşinin en önemli isimlerinden biri olan Taha Akgül sadece minderde değil özel hayatında da örnek bir kişi olduğunu göstedi.Törende konuşan Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Yaşar Bal, vakıflarının Taha gibi güzel insanların bağışlarıyla ayakta durduğunu hatırlatıp,dedi. Milli güreşçi ise duygularını şöyle dile getirdi: