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’den örnek davranış

Giriş Tarihi: 19.1.2019
Taha Akgül’den örnek davranış
TÜRK güreşinin en önemli isimlerinden biri olan Taha Akgül sadece minderde değil özel hayatında da örnek bir kişi olduğunu göstedi. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçiye Mehmetçik Vakfına yaptığı bağış nedeniyle şilt verildi. Törende konuşan Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Yaşar Bal, vakıflarının Taha gibi güzel insanların bağışlarıyla ayakta durduğunu hatırlatıp, "Taha gibi insanların başarıları devam etsin. Taha'nın bu anlamlı bağışı yapması çok güzel. Vakıf ailesi olarak teşekkür ediyorum. Sizi çalıştıranlara, anne ve babanıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. Milli güreşçi ise duygularını şöyle dile getirdi: "Her zaman vatan için elimizden geleni yapıyoruz. Bizler milli bilinci olan sporcularız."
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Taha Akgül’den örnek davranış
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