Gerede’den Ankaralılar’a kayak daveti

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GEREDE Belediye Başkanı Mustafa Allar, Ankara'da karne sevinci yaşayan öğrencileri aileleri ile birlikte kayak keyfi yaşamaları için ilçelerine davet etti. Okulların sömestr tatiline girdiği şu günlerde Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, tatilinin en güzel değerlendirilebileceği mekân olarak Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi'ni öneriyor. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar 'Gerede'ye bir saat mesafede ve otobandan çıktıktan sonra 10 kilometre mesafe ile Türkiye'de şehir merkezine en yakın kayak merkezi konumunda olan Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi Ankaralıları ağırlamaya hazır' dedi.Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi'nin kar kalitesi tescillenmiş bir merkez olduğunu hatırlatan Allar, Ankaralılar'ı bölgede kar keyfi yaşamaya davet etti. Allar şöyle konuştu; 'Manzarası doyumsuz. En güzel özçekimlerin yapılacağı, göknar ağaçlarının gelinlik giymiş misali kendisine hayran bırakacak güzellikte. Kayak sporu zor ve pahalı bilinir. Denemekten insanlarımız korkabilir. Ama biz iddia ediyoruz ki Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi'mizde iki saat içeresinde kayak yapmayı öğrenebilirsiniz. Kayak Milli Takımı hocası antrenörlerimiz eşliğinde gönül rahatlığıyla bu sporu yapabilirsiniz. Kayağı az bilenler ve hiç bilmeyenler için çok ideal bir merkez. Mangal keyfi yapabileceğiniz kafeteryamız, Kayak Sporu kıyafetleri ve malzemelerini kiralayabileceğiniz yerimiz mevcut. Şehir merkezinde ve şehre 10 km mesafede otellerimiz var. Tüm Ankaralıları bu güzelliği keşfetmeye davet ediyorum' dedi.