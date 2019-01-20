Göle gitmeyen öğrenciler var

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, SABAH Ankara'yı ziyaret etti. Gölbaşı'nda Cumhur İttifakı'na büyük bir teveccüh olduğunu ifade eden Şimşek, "Ben uzun yıllar AK Parti İlçe Başkanlığı, MHP'den Belediye Meclis Üyeliği ve Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekilliği görevlerini yürüttüm. Bu vesileyle hep sahadaydım. Yaklaşık 10 yıldır, Gölbaşı'nın birçok probleminin çözümü için çalışmalar yaptım. O nedenle seçimden seçime değil, her zaman sahadayım. Gölbaşılı hemşerilerimiz milli ve manevi konularda çok hassastırlar. Birliğe ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu dönemlerde hep tek vücut olmuşlardır. Gölbaşılı olan, Gölbaşı'nda oturan, yüreği Gölbaşı için çarpan herkes, 31 Mart 2019 Mahalli idareler seçimlerinde de Cumhur İttifakı'na, bu milli ruha, kendi öz evladına sahip çıkacaktır. Ülkemizin dışarıdan içerden kuşatılmaya çalışıldığı bir dönemde Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tasarruflarıyla oluşan milli ruh, 31 Mart mahalli idareler seçimleri için de vücut bulmuştur. Sağ olsun Gölbaşı bizi bağrına bastı. Gece gündüz demeden bizimle birlikte yürüyor. Sokakta, kaldırımda, mahallede, evde hep bizimle birlikteler. Bu bize güven ve huzur veriyor. Allah'ın izni, Gölbaşılıların teveccühleriyle bu gücü hem sandığa hem de Gölbaşı'na yapacağımız hizmetler hep birlikte yansıtacağız" dedi.Gölbaşı'nda okuyan üniversiteli öğrencileri ilçede tutmak istediklerini belirten Şimşek, "Bugün nüfusu 140 bine yaklaşan, 54 mahalleden oluşan, mücavir alanı çok geniş bir ilçemiz var. Başkentin Güneye açılan metropol kapısı. Aslında başkent Ankara'nın vitrini, ön yüzü. Hiçbir yerde olmayan muhteşem 2 gölü ve verimli tarım arazileri var. Yaklaşık 25 bin öğrenci burada eğitim görüyor. Birçok sanayi kuruluşu yatırım yapmak ve fabrika açmak için bu lokasyonu ve bu toprakları tercih ediyor. Yani aklınıza gelebilecek her şey var. Şimdi bütün bunları bir araya getirip tüm Türkiye'ye örnek olacak bir model kent oluşturma vakti. Gölbaşı'nda 25 bin öğrenci var. Bunların yarısı da şehir merkezindeki Gazi ve Ankara üniversitesinin kampüsünde. Bir araştırma yaptık ve gördük ki bu öğrencilerin çoğu kendilerine 500 metre mesafedeki göle bile inmemiş. Onlar bize emanet edilmiş evlatlarımız. Onları ilçede tutacak imkanları sağlayacağız. Böylelikle ilçe ekonomisine de katkı sağlanmış olacak. Gölbaşı'nı eğitim kenti olarak da cazibe merkezi haline getireceğiz. Bunun gibi daha birçok projelerimiz var. Bunların hepsi sosyal ve üretken belediyecilik anlayışımızın bir eseri olarak hayata geçecek. İnsana dokunan, insana faydası olan, Gölbaşı'na değer katan hizmetlerle geliyoruz" ifadelerini kullandı.