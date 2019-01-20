Lider devreyi Hatay’da açıyor

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'in ilk devresinde topladığı 41 puanla devreyi lider kapatan Gençlerbirliği, 18. hafta karşılaşmasında bugün Hatayspor deplasmanına konuk olacak.Bugün oynanacak maç bu sezon Gençlerbirliği ile Hatayspor arasındaki 4. maç olacak. İki takım daha önce ligin ilk haftasında ve kupada karşı karşıya gelmişti. Ligin ilk haftasında oynanan maçı Gençlerbirliği tek golle kazandı. Kupada oynanan ilk maçı ise yine Gençlerbirliği 2-1 kazanırken, rövanş maçını 2-0 kazanan Hatayspor tur atlamıştı. Ligin ilk devresinde 29 puan toplayan Güney ekibi, ligde oynadığı son 6 maçı kaybetmedi.Gençlerbirliğiise ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmedi.Başkent ekibinin hocası Erkan Sözeri, futbolcularını"Lige yeniden başlıyormuş gibi, aynı disiplinleyolumuza devam edeceğiz" diyerek uyardı.