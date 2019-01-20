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Lider devreyi ’da açıyor

Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak maç saat 13.30’da başlayacak karşılaşma öncesi Gençlerbirliği’nin hocası Erkan Sözeri futbolcularını, “Sezona yeni başlıyormuş gibi disiplinli olacağız” diyerek uyardı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2019
Lider devreyi Hatay’da açıyor
Spor Toto 1. Lig'in ilk devresinde topladığı 41 puanla devreyi lider kapatan Gençlerbirliği, 18. hafta karşılaşmasında bugün Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Saat 13.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bugün oynanacak maç bu sezon Gençlerbirliği ile Hatayspor arasındaki 4. maç olacak. İki takım daha önce ligin ilk haftasında ve kupada karşı karşıya gelmişti. Ligin ilk haftasında oynanan maçı Gençlerbirliği tek golle kazandı. Kupada oynanan ilk maçı ise yine Gençlerbirliği 2-1 kazanırken, rövanş maçını 2-0 kazanan Hatayspor tur atlamıştı. Ligin ilk devresinde 29 puan toplayan Güney ekibi, ligde oynadığı son 6 maçı kaybetmedi.

SÖZERI'DEN DISIPLIN HATIRLATMASI
Ligdeki son yenilgisini 4 Kasım 2018'de Ümraniyespor karşısında alan Hatayspor, son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Gençlerbirliği ise ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmedi. Başkent ekibinin hocası Erkan Sözeri, futbolcularını "Lige yeniden başlıyormuş gibi, aynı disiplinle yolumuza devam edeceğiz" diyerek uyardı.
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Lider devreyi Hatay’da açıyor
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