Yenilmez Osmanlı

YENIKENT Osmanlı Stadı'nda oynanan maça ev sahibi ekip etkili başladı. 4. dakikada Ayuk'un pasında topla buluşan Burhan Eşer, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.
14'te Boluspor'un kullandığı köşe vuruşunda top kaleci Karcemarskas'ta kaldı. 29'da Mertan'ın soldan ortasında Ayuk kafayı vurdu, top az farkla dışarı gitti. 33'te Caner'in sağdan ortasında Burhan arka direkte şık bir kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.
45+1'de Mutlu'nun ortasında topla buluşan Mustafa meşin yuvarlağı ağlara yolladı. İlk yarı Osmanlıspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. YENİLER OYNAMADI
63'TE Burhan'ın vuruşunu kaleci Gökhan son anda çıkardı. 70'te Boluspor tehlikeli geldi, top kaleci Karcemaskas'ta kaldı. 81'de Osmanlıspor tekrar farkı 2'ye çıkardı. Oyuna sonradan giren Magaye şık bir pasla topu ceza sahası ön çizgisindeki Sinan'a çıkardı. Sinan sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-1.
90+3'te Boluspor'da Ufuk ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Maçta başka pozisyon olmadı ve Osmanlıspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.