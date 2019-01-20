Yenilmez Osmanlı

BUGÜN NELER OLDU

YENIKENT Osmanlı Stadı'nda oynanan maça ev sahibi ekip etkili başladı.14'te Boluspor'un kullandığı köşe vuruşunda top kaleci Karcemarskas'ta kaldı. 29'da Mertan'ın soldan ortasında Ayuk kafayı vurdu, top az farkla dışarı gitti.45+1'de Mutlu'nun ortasında topla buluşan Mustafa meşin yuvarlağı ağlara yolladı. İlk yarı Osmanlıspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. YENİLER OYNAMADI63'TE Burhan'ın vuruşunu kaleci Gökhan son anda çıkardı. 70'te Boluspor tehlikeli geldi, top kaleci Karcemaskas'ta kaldı. 81'de Osmanlıspor tekrar farkı 2'ye çıkardı.90+3'te Boluspor'da Ufuk ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Maçta başka pozisyon olmadı ve Osmanlıspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.