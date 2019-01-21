6 araç birbirine girdi: 1 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Zıncırlemetrafik kazasında 6 otomobilde maddi hasar oluştu, 1 kişi yaralandı. Çankaya Atatürk Bulvarı'ndan Ulus istikametine seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen araç, kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen otomobillere çarptı. Aynı yönde seyir halindeki 3 araç da fren yapması sonucu kazaya karıştı. Kazada, bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. Yaralı ayakta tedavi edildikten sonra hastaneye götürüldü. Kazadan dolayı Atatürk Bulvar'ında Ulus istikametinde trafik kontrollü sağlandı.