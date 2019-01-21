Gençler Hatay’da kayıp!

Spor Toto 1. Lig'de lider Gençlerbirliği, ikinci devrenin ilk maçında Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maça konuk ekip Gençlerbirliği etkili başladı. 17. dakikada karşılaşmadaki ilk tehlikeli pozisyonu Gençlerbirliği geliştirdi. Alper'in kullandığı uzun taç atışında önce Nobre ardından Deniz topu kafayla arkaya aşırdı. Topla buluşan Nadir iyi bir vuruş yapamadı ancak kalecinin müdahalesi yetersiz kalınca top ağlarla gitti: 0-1. 30'da Mesut'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1. 32'de Selim'in sert vuruşunda top kaleci Hakan'da kaldı. 40'da Ahmet Oğuz'un kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde üstten auta çıktı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

UZATMALAR NEFES KESTİ

62. dakikada Gökhan'ın vuruşu kaleyi bulmadı. 71'de Caner'in ortasında Gökhan topu Hamza'ya indirdi. Hamza son dokunuşu yaparak kafayla topu ağlara yolladı: 2-1. 83'te Selçuk'un sert vuruşunda top direkten oyun alanına geri geldi. Gençlerbirliği son dakikalarda ataklarını sıklaştırdı. 90+2. dakikada Claro'nun kafa vuruşu üstten auta gitti. 90+4'te kullanılan serbest vuruşu kaleci Akın kornere çeldi. 90+6'da Gençlerbirliği tüm hatlarıyla rakip yarı alana çıktı. Savunma arkasına atılan topta kaleci Hakan'ı geçen Mirkan topu boş kaleye yollayarak karşılaşmanın skorunu tayin etti: 3-1. Hatayspor bu sonuçla puanını 32'ye yükseltirken, Gençlerbirliği 41 puanla liderliğini korudu. Gençlerbirliği ligdeki 3. mağlubiyetini aldı.