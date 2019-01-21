Havuzlu terapi engelli hayvanlara hayat verdi

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Çankaya'da özel bir veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin cerrahi klinik, masaj ünitesi, egzersiz salonu ve havuz bölümlerinde, yürüme sorunu yaşayan hayvanlara terapi yapılıyor. Merkezde, trafik kazası sonrası felç kalan ve özel yürüteçler sayesinde yürüyen "Cesur" ile omurgasının kırılmasından dolayı arka kasları felç olan "Coni" adlı köpekler, havuz terapisiyle patilerini tekrar kullanarak hayata tutundu. Veteriner Teknikeri Yağmur Denli, 6 yıldır engelli hayvanlara yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon ağırlıklı çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Egzotik hayvanların yanı sıra at ve eşek gibi kliniğe gelmesi güç olan hastalara yaşam alanlarında bakım hizmeti verdiklerini belirten Denli, "Yürüme sorunu yaşayan hayvanlara yüzme, yani hidroterapi uyguluyoruz. Onun dışında kas sistemlerinde sorun yaşanlar için su altı koşu bandı, manuel terapi, akupunktur tedavisi, masaj ve denge tekniklerimiz var. Felçli olan hayvanların kas gelişimi ve yürümesi için elektroterapi yapıyoruz" dedi.Denli, merkezin maskotu golden cinsi 52 kilogramlık "Paşa" isimli köpek gibi obezite şikayeti bulunan hayvanlara da koşu bandı yardımıyla yürüme egzersizi terapisi uyguladıklarını kaydetti. Bel fıtığı probleminin hayvanlarda da görüldüğüne dikkati çeken Denli, "Bunun tedavisi için hidroterapi uyguluyoruz. Ayrıca insanlarda kullandığımız plates topları gibi olan İsveç topu üzerinde hastalara egzersizler yaptırarak kilo kontrollerini sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Denli, böbrek hastalığından dolayı İran cinsi "Fıstık" isimli kediye serum tedavisi uyguluyor.