Şehit aileleri buluştu

FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirdiği darbe teşebbüsü sırasında şehit olanların aileleri Şehitleri Anma, Birlik ve Beraberlik etkinliğinde buluştu. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz Derneği'nin hazırladığı tanıtım filminin izlenmesiyle başladı. Toplantıya ev sahipliği yapan Dernek Başkanı Tarık Şefik, Ankaralı şehit ailelerine müjde vererek konuşmasına başladı. Şefik, derneğin ana binasının İstanbul'da olduğunu vurgularken önümüzdeki dönemde Ankara'da da yeni bir yerleşim kurulacağını söyledi.

'BIZI IZLIYORLAR'

Ankara AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ise 15 Temmuz darbe girişiminde en önemli şehirlerden biri olan Ankara'nın önemine vurgu yaparak, "En çok şehit verilen il Ankara. Ankara'nın önemi ülkemiz için büyük. 15 Temmuz'un kılığını değiştirip yeniden üstümüze geliyorlar. Ülkemizi; 2023, 2053, 2071 yıllarında daha güçlü bir konuma getireceğiz" diye konuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "Sizler, bize şehitlerimizin emanetisiniz. Şehitlik ve gazilik kavramı sadece Müslüman millete, Türk milletine nasip olmuştur. Allah yolunda öldürülenlere öldü denmez. Dualarımızda şehit olarak ölmeyi istiyoruz ama cenabı Allah bu mertebeyi herkese nasip etmiyor" değerlendirmesinde bulundu. Ankara Valisi Vasip Şahin ise Türkiye coğrafyasının önemine dikkat çekerek, "Milletimiz düğüne gider gibi ölüme koşarak gider. İnanıyorum ki; şehitlerimiz, kendilerine ikram edilen makamlardan bizleri izliyor. Biz yaşayanlar, şehitlerimizin fedakârlıklarına layık olmak zorundayız" dedi. Şahin, "Ümmeti Muhammed'ten bu yana tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

'ŞEYH EDEBALİ ÖDÜLÜ 118 YAŞINDAKİ GAZİNİN

"ŞEYH Edebali, İnsanı Yaşatanlar Ödülü" 118 yaşındaki gazi Taştan Candan ve 78 yaşındaki Sebahat Atak'a verildi. Yeni Osmanlılar Derneği tarafından verilen "Şeyh Edebali İnsanı Yaşatanlar Ödülleri" sahiplerini buldu. Dernek Başkanı Saffet Atak, Kabakçı Konağı'nda düzenlenen "Osmanlı'da Yaşamak ve Osmanlıyı Anlamak" konulu söyleşide, yıllarını cephelerde geçirmiş 118 yaşındaki gazi Taştan Candan'a ve tarih sevgisini kaybetmeyen 78 yaşındaki Sebahat Atak'a ödüllerini takdim etti. Atak, "Uzun yıllar cephede kalmış ve ömrünü adamış Taştan Candan dedemize bir ödül vereceğiz. Aynı zamanda bir ödülümüz daha var, annem 78 yaşında olmasına rağmen her ay tarih söyleşilerine katılıp katkıda bulunuyor. Ona da tarih merakı ve fedakârlığından dolayı ödül vereceğiz" diye konuştu.