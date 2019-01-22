59 devlet okulundaki 345 ted’li kış kampında buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'dakı 59 devlet okulunda öğrenim gören 345 Tam Destek Burslu öğrenci 22-23-24 Ocak'ta TED Üniversitesinde kişisel gelişim ve sosyalleşme kampına alınıyor. 91 yıl önce kurulan sivil toplum kuruluşu Türk Eğitim Derneği (TED), kuruluş amaçlarının başında yer alan maddi olanaksızlar içindeki başarılı çocuklara sahip çıkmak felsefesi ile hız kesmeden yol almaya devam ediyor. Bu ilke doğrultusunda da devlet okullarında okuyan ve MEB'in sınavlarında başarı kazanmış, düşük gelirli ailelerin başarılı çocuklarını tespit edip onlara akademik, sanatsal, sosyal ve sportif alanlarda hafta sonu kursları düzenliyor. Bundan dolayı Ankara'daki 59 devlet okulunda öğrenim gören 345 Tam Destek Burslu öğrenci TED Üniversitesinde kişisel gelişim ve sosyalleşme kampına alınıyor. "Toplumsal Cinsiyet", "Beden Dili ile Hareket", "Yaşamda İletişim, İmaj ve Motivasyon" başlıklarındaki seminerleri kapsayan kampta, sinema kulübü, fotoğraf çalışmaları ve dans atölyeleri düzenlenecek. Kamp bugün saat 10.45'te başlayacak.