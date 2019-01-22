Büyüyen sanayi ile hayal gerçek oldu

6 organize sanayi bölgesiyle Ankara'nın sanayi kenti olan Sincan, bu anlamda gelişimini tüm hızıyla sürdürüyor. Yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiği 1. Organize Sanayi Bölgesi, kapasitesini iki katına çıkarmak için arazi çalışması başlattı. Mevcut sanayi bölgesinin hemen yanındaki devasa araziye doğru genişlemek istiyor. Bu talebini Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a ileten sanayicilere üniversite şartı sunuldu. İlçeye bir üniversite getirme hayali taşıyan Ercan'ın bu teklifi sanayiciler tarafından kabul edildi. Sincan Belediyesi tarafından onaylanan sanayi projesiyle hem istihdam yönünden hem de üniversite yönünden çifte kazanç elde etti.

DEVASA BİR ORGANİZASYON

SABAH Ankara'ya konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Sincan sınırları içerisinde 1. Organize Sanayi Bölgemiz var. Bizim 6 OSB'miz bulunuyor. Bu anlamda da orta ve uzun vadede en önemli ihracat merkezlerinden biri olacağız. Hatta birinci sırada olma potansiyelimiz var. 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 40 bin kişi çalışıyor. Devasa bir organizasyon… Tabi buralar artık kapasitelerini doldurmuş durumda… Yeni gelişme sahası için çalışmalara başladılar. Bizden de tabi olur almadan yürüyemiyorlar. Oranın genişlemesine Sincan Belediyesi'nin de olumlu görüş vermesi gerekiyor. Biz belli şartlarla olumlu görüş verdik. Sahip oldukları alandan daha büyük bir alana kurulmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.



500 DÖNÜME ÜNİVERSİTE

İSTIHDAM anlamında da büyük bir kazanç elde edeceklerini dile getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Biz bu genişleme sahası içerisinde üniversite için 500 dönümlük arazi ayırın dedik. Onlar da bu isteklerimize tamam dediler. Sanayi havzası olduğu için teknik bir üniversite kurulabilir. Burada çok ciddi bir genişleme sahasından bahsediyoruz. Kapasiteyi 80 bin kişiye çıkaracak. 40 bin kişiye, bir 40 bin kişi daha eklenecek. Hem istihdam anlamında hem de üniversite anlamında kazanacağız" dedi.