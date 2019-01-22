Ilgaz’daki kayak merkezi günde 4 bin kişiyi ağırlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Yıldıztepe Kış Sporları Merkezi günlük ortalama 4 bin kişi ağırlıyor. Tesis Koordinatörü Ahmet Tüter, "Yıldıztepe Doğa ve Kış Sporları Merkezi Ankara'ya 200 km, İstanbul'a 450 km mesafede Çankırı ili sınırları içinde bulunmaktadır. Kayak merkezimizde 1 telesiyej 1 tanede teleski tesisimiz bulunmaktadır. Bunlara bağlı olarak 1 tane 700 metre amatör kayakçılar için antrenman pisti bulunmakta. Telesiyej tesisinde ise 2 bin 500 metre uzunluğundan siyah ve kırmızı bölgelerden oluşan bir pistimiz ve 4 bin 500 metre uzunluğunda amatör kayakçılara hitap eden bir pistimiz bulunmaktadır. Kayak merkezimiz son yıllarda oldukça ziyaretçi talebine uğramakta. Bugün yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti. Kayak merkezimizin ulaşma imkânı oldukça kolaydır diğer kayak merkezlerine göre tırmanma olmadan düz bir şekilde tamamen asfalt bir yolla kayak merkezine ulaşılabilmekte" dedi. Kayak Eğitmeni Recep Efe ise "Yıldıztepe Kayak Merkezi Çankırı'nın güzide kayak merkezlerinden birisi. Kristal kar mevcut. Bu olay sadece Sarıkamış'ta ve burada var. Ilgaz dillere destan olmuş bir dağımızdır. Yine 4 bin 500 metre yeşil pist ve 2 bin 500 metre uzunluğunda siyah pistimiz bulunmakta yine Türkiye'deki sayısı pistlerimiz mevcut burada" diye konuştu.