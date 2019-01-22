Mahkûmlar okullar için çalışıyor

TÜRKIYE genelinde dün eş zamanlı olarak başlatılan, 'Hükümlülerin Kamuya Yararlı İşlerde Çalıştırılmalarına İlişkin İş birliği Protokolü' çerçevesinde Kırıkkale il merkezindeki 65 mahkum, eğitim-öğretim kurumlarını tadilattan geçirerek, toplum yararına faydalı işlere imza atıyor. Kırıkkale'de 'Hükümlülerin Kamuya Yararlı İşlerde Çalıştırılmalarına İlişkin İş birliği Protokolü' çerçevesinde, Kırıkkale Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün denetiminde, eğitim-öğretim kurumlarını tadilattan geçiriyor. Bu kapsamda Kırıkkale Şehitler İlkokulunda görev alan 8 mahkum, boya ve temizlik yaparak hem cezalarını tamamlamaya hem de toplum yararına faydalı işlere imza atıyor.

TÜM ÜLKEDE EŞ ZAMANLI YAPILDI

Destek ve kamuya yararlı işte çalışma cezası hükümlülüğü altındaki mahkumlardan oluşturduğumuz 8 kişilik ekiple bir okulun tadilat ve boya yapmak üzere toplandıklarını ifade eden Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, "Bu etkinlik Adalet Bakanımızın ve Milli Eğitim Bakanımızın Ankara'daki bir okulda programla eş zamanlı olarak tüm yurtta icra ediliyor. Kırıkkale ilinde 65 hükümlümüz bu şekilde kamuya yararlı işlerde çalışmaktadırlar. İlerleyen yıllarda valimizin de uygun görmesiyle daha önceden yapılmış olan iş birliği protokolü kapsamında yine bu ekibimizle değişik okullarda boya, tadilat, temizlik işlemlerinde görev almak ve kamuya faydalı olmak isteriz" dedi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Bir an önce bu okulun tadilat ve tamir işlemleri tamamlanarak, eğitimöğretim döneminde çocuklarımıza temiz bir okulda eğitim görmesi sağlanacak. Güzel bir faaliyet" diye konuştu.