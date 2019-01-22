Osmanlı’da güzel döndü

Osmanlıspor'un sezon sonuna kadar renklerine bağladığı Galip Güzel yuvaya döndü. Osmanlıspor'un renklerine bağladığı tecrübeli orta saha oyuncusu Galip Güzel dün takımla çalışmalara başladı. Daha önce de Osmanlıspor forması giymiş olan 32 yaşındaki oyuncuyla Başkent ekibi, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Güzel, son olarak Adana Demirspor forması giymişti.



KAPTAN BABA OLDU

OSMANLISPOR'UN tecrübeli isimlerinden takım kaptanı Numan Çürüksu babalık sevincini yaşadı. Çürüksu, Ankara Memorial Hastanesi'nde Op. Dr. Şükran Çakmak'ın öncülüğünde gerçekleştirilen başarılı doğumla ikiz babası oldu. Nida- Numan Çürüksu çifti, 2'şer kilo dünyaya gelen erkek bebeğe "Doğu", kız bebeğe ise "Tanem" adını verdi.