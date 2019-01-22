Yabancı bursiyerler Türkiye’yi anlattı

YTB'NIN Türkiye Bursları programı kapsamında Polis Akademisinde Uluslararası Güvenlik Bölümü lisans öğrencisi Bangladeşli Sabbir Hasan, Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimi alan Amerikalı Amanda Rewerts ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü lisans öğrencisi Mozambikli Muhammed Ranjit, Türkiye'de bulundukları süre içerisinde yaşadıkları deneyimleri paylaştı.

KONYA'YI VE KEBABI SEVMİŞTİM

Sabbir Hasan, 2015'te Türkiye Bursları almaya hak kazandığını belirterek, programla hayallerinin gerçekleştiğini söyledi. Türkiye Bursları'nın, uluslararası burs programlarından farklı olduğunun altını çizen Hasan, "Türkiye Bursları, akademik hayatın dışında sosyal bir çevre kurma imkanı da tanıyor. Burs programı sayesinde uluslararası öğrenciler olarak akademik programlara katılıp şehir dışlarına gidiyoruz" dedi. Türkiye'de 21 farklı şehri ziyaret ettiğini belirten Hasan, "En çok Konya'yı ve tandır kebabını çok sevmiştim" dedi.

ABD'DE BU İMKÂN YOK

ABD'li Amanda Rewerts ise internet ortamında eriştiği YTB Türkiye Bursları programına 2015'te katılarak kasım ayında Türkiye'ye geldiğini söyledi.Rewerts, "Burs imkanı çok iyi. ABD'de bu tür bir burs imkanı yok diyebilirim. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Gelmeden önce ailem üzgündü ama ben çok heyecanlıydım" diye konuştu.

AİLEMİZ GİBİ BAKIYOR

Mozambikli Muhammed Ranjit,"YTB bir aile gibi ailemiz bize nasıl bakıyorsa YTB de öyle bakıyor. Maddi ve manevi açıdan destek oluyor" dedi. Ranjit, Türkiye'de ırkçılık ve ayrımcılığa hiç rastlamadığını belirterek, "Türkiye benim ikinci evim ve memleketim oldu" ifadelerini kullandı.