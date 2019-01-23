Eryaman stadı Ankaragücü maçıyla ‘merhaba’ diyecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, MHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve çok sayıda bürokrat yapımı tamamlanan Eryaman Stadı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, yapımı tamamlanan 22 bin kişilik stadın pazartesi günü Ankaragücü-Alanyaspor maçıyla açılacağını belirtti. BAŞKANIMIZ ERDOĞAN'IN BÜYÜK EMEKLERİ VAR
Bakan
Kasapoğlu, "Gerçekten her yönüyle dört dörtlük bir stadı hep birlikte gezdik. İnşallah pazartesi günü de Ankaragücü'nün Alanyaspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. Türkiye dünyanın en modern, en yeni tesislerine sahip…
İnşallah spor hamlemizle birlikte yeni dönemde sporumuzu el birliğiyle başarıya ulaştıracağız. Özellikle son teknik konulardaki takibi ve öncülüğü ile saygıdeğer Başkanımız Erdoğan'ın çok emekleri var. Kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz" şeklinde konuştu. BİR TEŞEKKÜR DE MEHMET ÖZHASEKİ'YE
AK Parti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, "Başkanımız son süreçte bize bu konuda çok destek oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte kendisinin Ankara'ya yönelik projelerini biz de bakanlık olarak sporu tabana yayma ve sportif başarı anlamında birlikte destekleyeceğiz. Centilmenlik dolu rekabetin dostça, kardeşçe yaşandığı maçlara sahip olması dileğiyle hayırlı uğurlu olsun diyorum"
diye konuştu. ANKARA SEYİRCİSİ ARTIK ÇOK RAHATLAYACAK
Özhaseki
ise,
"Ankara'nın gururu en önde Ankaragücü takımıdır. Bir taraftan da içimizi yakan bir olay vardı. Ankaragücü aylardır içeride maç yapamıyordu. Değerli başkanım deplasmanlara gidiyor binbir türlü zorluk içerisinde…
Ankara seyircisinin bir kısmı gidebiliyor, büyük çoğunluğu gidemiyor. Başkentte Ankaragücü maç yapamıyor böyle bir zorluk var. Stat yapılmış ortaya güzel bir eser çıkmış, bunun için epeyce fedakârlık edilmiş. 3-5 gün içinde bütün eksiklikler bitecek bundan sonra Ankaragücü bura maçını yapacak inşallah biz de sonuna kadar destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL STADYUMU OLACAK
Eryaman Stadı'nın hizmete girmesinin önemine dikkat çeken Özhaseki, "Asıl önemli olan kalıcı eser 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılacak kompleks. İnşallah o ortaya çıkarsa Türkiye'nin en güzel stadı çıkıyor. Başkente yakışır bir stat çıkıyor. Herkes ona bakıp bu eserle inşallah iftihar edecek" dedi. Öte yandan A.Gücü cumartesi günü Eryaman Stadı'nda antrenman yapacak. 'BİNLERCE ANKARALI GENCİN İSTİFADE EDECEĞİ TESİS'
19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılacak projeye ilişkin Özhaseki, "Bu proje de zamanında Kadir Has Stadyumu'nu çizdirdiğimiz delikanlıya ait. Muhteşem bir kompleks. Sadece 55 bin kişilik UEFA standartlarında bir stadyum değil.
26 branşta ayrı ayrı spor yapılabilecek binlerce Ankaralı gencin gelip istifade edebileceği bir kompleks. Sayın Cumhurbaşkanımız değerli bakanımızı da davet ederek bizim de olduğumuz ortamlarda buranın bir an önce ihalesinin yapılmasını istedi. Yaklaşık 1 Milyar liralık bir proje. Evet, bu stat ihtiyaca şimdilik cevap verecek" dedi.