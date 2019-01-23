Eryaman stadı Ankaragücü maçıyla ‘merhaba’ diyecek

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, MHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve çok sayıda bürokrat yapımı tamamlanan Eryaman Stadı'nda incelemelerde bulundu.BakanKasapoğlu, "Gerçekten her yönüyle dört dörtlük bir stadı hep birlikte gezdik.İnşallah spor hamlemizle birlikte yeni dönemde sporumuzu el birliğiyle başarıya ulaştıracağız. Özellikle son teknik konulardaki takibi ve öncülüğü ile saygıdeğer Başkanımız Erdoğan'ın çok emekleri var. Kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz" şeklinde konuştu.AK PartiAnkara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür eden Bakan Kasapoğlu,diye konuştu.Özhasekiise"Ankara'nın gururu en önde Ankaragücü takımıdır. Bir taraftan da içimizi yakan bir olay vardı.Ankara seyircisinin bir kısmı gidebiliyor, büyük çoğunluğu gidemiyor. Başkentte Ankaragücü maç yapamıyor böyle bir zorluk var. Stat yapılmış ortaya güzel bir eser çıkmış, bunun için epeyce fedakârlık edilmiş. 3-5 gün içinde bütün eksiklikler bitecek bundan sonra Ankaragücü bura maçını yapacak inşallah biz de sonuna kadar destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.Eryaman Stadı'nın hizmete girmesinin önemine dikkat çeken Özhaseki, "Asıl önemli olan kalıcı eser 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılacak kompleks. İnşallah o ortaya çıkarsa Türkiye'nin en güzel stadı çıkıyor. Başkente yakışır bir stat çıkıyor. Herkes ona bakıp bu eserle inşallah iftihar edecek" dedi.19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılacak projeye ilişkin Özhaseki,26 branşta ayrı ayrı spor yapılabilecek binlerce Ankaralı gencin gelip istifade edebileceği bir kompleks. Sayın Cumhurbaşkanımız değerli bakanımızı da davet ederek bizim de olduğumuz ortamlarda buranın bir an önce ihalesinin yapılmasını istedi. Yaklaşık 1 Milyar liralık bir proje. Evet, bu stat ihtiyaca şimdilik cevap verecek" dedi.