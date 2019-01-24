Burslu öğrenciler kış kampında

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'dakıfarklı okullarda öğrenimgören 345 öğrencininkatılımıyladüzenlenen kampta,toplumsal cinsiyet,beden dili ile hareket,yaşamda iletişim,imaj ve motivasyonbaşlıklı seminerler,sinema ve fotoğrafetkinlikleri iledans atölyeleri yapılacak.Kampın açılıştöreninde konuşanTED Genel BaşkanıSelçuk Pehlivanoğlu,Türkiye'nin daha iyibir geleceğe kavuşmasındagenç nüfusun önemine dikkatiçekerek, "Eğitmezseniz sadecetüketici olabilirsiniz. Eğer eğitirseniz,bu genç nüfus ülkenin kaderinideğiştirir. Atalarına ödeyebileceği enbüyük borç da budur" dedi.Kampa katılanlardan AnkaraAtatürk Lisesi öğrencisi Gamze Kuş,geçen yıldan beri aldığı tam destekbursu sayesinde İngilizcesinigeliştirme fırsatı bulduğunu belirterek,öğrenim hayatı boyunca burstanfaydalanmak istediğini dile getirdi.Cumhuriyet Fen Lisesi öğrencisiFurkan Can Yılmaz da "Burs kapsamındadüzenlenen seminer ve etkinliklerle,akademik başarımın yanındakendimi kültürel ve sosyal alanlardada geliştirme fırsatı buldum. Maddidestek de benim için çok faydalıoldu" dedi.