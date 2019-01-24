Burslu öğrenciler kış kampında

Ankara'dakı
farklı okullarda öğrenim
gören 345 öğrencinin
katılımıyla
düzenlenen kampta,
toplumsal cinsiyet,
beden dili ile hareket,
yaşamda iletişim,
imaj ve motivasyon
başlıklı seminerler,
sinema ve fotoğraf
etkinlikleri ile
dans atölyeleri yapılacak.
Kampın açılış
töreninde konuşan
TED Genel Başkanı
Selçuk Pehlivanoğlu,
Türkiye'nin daha iyi
bir geleceğe kavuşmasında
genç nüfusun önemine dikkati
çekerek, "Eğitmezseniz sadece
tüketici olabilirsiniz. Eğer eğitirseniz,
bu genç nüfus ülkenin kaderini
değiştirir. Atalarına ödeyebileceği en
büyük borç da budur" dedi.
Kampa katılanlardan Ankara
Atatürk Lisesi öğrencisi Gamze Kuş,
geçen yıldan beri aldığı tam destek
bursu sayesinde İngilizcesini
geliştirme fırsatı bulduğunu belirterek,
öğrenim hayatı boyunca burstan
faydalanmak istediğini dile getirdi.
Cumhuriyet Fen Lisesi öğrencisi
Furkan Can Yılmaz da "Burs kapsamında
düzenlenen seminer ve etkinliklerle,
akademik başarımın yanında
kendimi kültürel ve sosyal alanlarda
da geliştirme fırsatı buldum. Maddi
destek de benim için çok faydalı
oldu" dedi.