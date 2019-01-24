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Burslu öğrenciler kış kampında

Türk Eğitim Derneği’nce,() düşük gelirli ailelerin başarılı çocuklarına sağlanan bursu kapsamındaki öğrencilerin kişisel gelişim ve sosyalleşmelerine katkı sağlanması amacıyla 345 öğrencinin katılımıyla düzenlenen kış kampı başladı

Giriş Tarihi: 24.1.2019
Burslu öğrenciler kış kampında
Ankara'dakı farklı okullarda öğrenim gören 345 öğrencinin katılımıyla düzenlenen kampta, toplumsal cinsiyet, beden dili ile hareket, yaşamda iletişim, imaj ve motivasyon başlıklı seminerler, sinema ve fotoğraf etkinlikleri ile dans atölyeleri yapılacak. Kampın açılış töreninde konuşan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Türkiye'nin daha iyi bir geleceğe kavuşmasında genç nüfusun önemine dikkati çekerek, "Eğitmezseniz sadece tüketici olabilirsiniz. Eğer eğitirseniz, bu genç nüfus ülkenin kaderini değiştirir. Atalarına ödeyebileceği en büyük borç da budur" dedi. Kampa katılanlardan Ankara Atatürk Lisesi öğrencisi Gamze Kuş, geçen yıldan beri aldığı tam destek bursu sayesinde İngilizcesini geliştirme fırsatı bulduğunu belirterek, öğrenim hayatı boyunca burstan faydalanmak istediğini dile getirdi. Cumhuriyet Fen Lisesi öğrencisi Furkan Can Yılmaz da "Burs kapsamında düzenlenen seminer ve etkinliklerle, akademik başarımın yanında kendimi kültürel ve sosyal alanlarda da geliştirme fırsatı buldum. Maddi destek de benim için çok faydalı oldu" dedi.
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Burslu öğrenciler kış kampında
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