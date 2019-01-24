Dışarıdaki galericiler Otonomi’ye getirilmeli

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Akyurt'ta bulunan OTONOMİ'yi ziyaret etti. Burada galerici esnafıyla görüşen Özhaseki, "Ticaretin gelişmesinde yerel yönetimlerin büyük önemi var. Siteler yapmak belediyelerin işidir. Modern şehirlerde artık her işin belirli alanlarda yapılması gibi bir dönem başladı. Rastgele herkes istediği yerde bakırcılık, tamircilik yapamaz… Bu anlamda da elinize sağlık sizler başvurmuşsunuz idarecilerimiz destek vermiş ve burada çok güzel bir site yapılmış. Sitelerin şöyle bir zor tarafı da var. Eğer oraya esnafları taşıdıktan sonra bir takım insanların yerinde durup ta biraz böyle çıkarcı bir tavır içerisinde iş yapmalarına göz yumarsanız giden insanlara zulmü etmiş olursunuz. Geride kalanların belki de baskılarından dolayı göz yumduğunuz bu iş adalet duygusunu sarsar. İdareciye güveni de eksiltir. Bunlar doğru değildir. Sitenin bir süre sonra yaşamamasına sebep verir. Sitedeki esnafın dışarıya çıkmasına sebep olur. Madem esnafımız buraya toplandı, buranın desteklenmesi lazım sonuna kadar. Dışarıda kalanların buraya getirilmesi lazım." diye konuştu.

KESİNTİSİZ METRO

OTONOMİ Başkanı Aydın Erkoç ve ilçe belediye başkan adaylarının da eşik ettiği Özhaseki, bir esnafın metro talebine ise " Kızılay'dan havalimanına kadar kesintisiz bir hat oluşması gerekiyor. Burada Kuyubaşı'na kadar süren bir hat var. Kuyubaşı'ndan buraya kadarki 20 küsür kilometrelik hattın ihale edilmesi gerekir. Bunlar projelendirildi. Ulaştırma Bakanlığı tarafından da devam ettiriliyor. Bunun tek hat olarak gelmesi için inşallah Ulaştırma Bakanlığımız birkaç aya ihale yapıyor. Zaten en önemli raylı sistem hattı buraya yapılıyor" cevabını verdi.

Irkçılık yakışmıyor

Otonomi'nin ardından bir fabrikada işçilerle bir araya gelen Mehmet Özhaseki, hemşehri dernekleri ve federasyonlarının kendisine destek vermesiyle ilgili de, "Benim sonradan haberim oldu. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ankara hepimizin şehri. Ama Ankara'da yaşayan insanlarımızın kökenlerine bakmak doğru değil. Bunu gündeme getiren insanları da ayıplıyoruz zaten. İşin garip tarafı bunu gündeme getirenlerden birisi Tunceli'den gelmiş. Başka şehirlerden gelip burada köken itibariyle bir ayrımcılık, ırkçılık hakikaten yakışmıyor. Ankara'da yaşayan Anadolu'nun değişik illerinden gelen hemşerilerimiz bir araya gelerek açıklama yapmış. Bizi desteklediklerini söylemişler. İnşallah onların teveccühlerine layık oluruz" dedi.