İndırımlı ceza yaraları kapatmadı

Doktor çiftin şiddet davasında mahkemenin, karısını darp ederek kemiklerinin kırılmasına neden olduğu öne sürülen İ.K'ye verdiği 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası, temyize götürülecek. Filiz Y.K, eşi tarafından darp edildiğini, bilinci kapalı şekilde acile kaldırıldığını anlattı. Kadına şiddetin toplumda çok yaygın olduğunu belirten Filiz Y.K, kimsenin bu duruma sesini çıkarmadığını savundu. Filiz Y.K, yaşadığı şiddet nedeniyle aylarca işe gidemediğini, sağlık problemlerinin devam ettiğini söyledi. Mahkemenin verdiği kararın kendisini çok üzdüğünü dile getiren Filiz Y.K, "Yargının verdiği karar kesinlikle bende ve çocuklarımda oluşan yarayı kapatmadı. Anne, kadın ve hekim olarak üzgünüm" diye konuştu. Adli süreç devam ederken bir yandan da çocuklarına annelik yapmaya ve hekimliği sürdürmeye çalıştığını belirten Filiz Y.K, şöyle devam etti: "Hayallerimi, umutlarımı, yaşama sevincimi benden ve çocuklarımdan alan insanın bu kadar hafif ve düşük cezayla cezalandırılmasını beklemiyordum. Daha farklı sonuç beklerken verilen ceza beni yıktı. Boşanma sürecim devam ediyor. Bundan sonraki hayatımı, bana muhtaç olan çocuklarıma ve hastalarıma adamayı düşünüyorum. Sağlıklı ve huzurlu olmalıyım ki topluma iki sağlıklı birey yetiştireyim. Bundan sonraki hedefim bu"



'LÜTFEN SESİNİZİ DUYURUN'

YAŞADIĞI zorlu süreçte sesini duyurmak için çok uğraştığını ancak başaramadığını anlatan Filiz Y.K, kendisiyle aynı durumda olan şiddet görmüş kadınlara, "Lütfen sesinizi duyurun, korkmayın. Çocuklarınızın, yeni neslin geleceği için yapın bunu. İnsanlar şiddeti saklıyor. Yaşadıklarımdan sonra iyi mevkilerde olan birçok kadın arkadaşımın saklandığını gördüm. Lütfen seslerini çıkarsınlar" çağrısında bulundu. Sağlık ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile bakanlıklarından destek beklediğini dile getiren Filiz Y.K, canına kastedilmesinden korktuğunu kaydetti. Filiz Y.K, "Ama bu ömrübillah olacak, o korku hiçbir zaman gitmeyecek. Çünkü ölümden döndüm" ifadelerini kullandı.



KADIN MAĞDURİYETİNİ GİDERMİYOR

FILIZ Y.K'nin avukatı Zafer Ergün de eğitim seviyesi ne olursa olsun toplumun tüm katmanlarında kadına şiddet eylemlerinin arttığını belirtti. Yaptırımların yeterli olmadığını ifade eden Ergün, bunların daha aktif hale gelmesi için kadına şiddet suçunu işleyen eşlere karşı hükmün açıklanmasının geri bırakılması, cezanın paraya çevrilerek ertelenmesi ve takdir hakkı uygulamalarının ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Bu düzenlemelerin öncelikli yapılmasının önemine işaret eden Ergün, "Ancak bu da yeterli değildir. İnfaz kanunlarında bazı değişiklikler yapıp hakimin verdiği hapis cezasının tamamının cezaevinde çektirilmesi şeklinde bir düzenlemeye gidilmesi gerekir. Bunun için iyi halden, denetimli serbestlik hakkından faydalanmaması gerekir" dedi.