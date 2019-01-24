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Yarıyıl tatili için öğrencilere öneriler

Giriş Tarihi: 24.1.2019
Yarıyıl tatili için öğrencilere öneriler
Nesıbe Aydın Eğitim Kurumlarından Psikolog Mine Gençer, karnelerini almanın heyecanını yaşayan öğrencilere tatil önerilerinde bulundu:
Tatilde yapmak istediklerini planla.
İkinci döneme hazırlanmak ve öğrendiklerini unutmamak için günün verimli saatlerinde düzenli tekrar yap.
Müze, sanat galerileri ve sergi alanlarını ziyaret edip vizyonunu geliştir. Kültürel anlamda kendini zenginleştir.
Tatillerde yaptıklarını kaydedecek bir tatil güncesi oluştur. Yıllar içerisinde benzersiz bir anı arşivi ortaya çıksın.
Tatiller dijital ortamda sınırsız zaman geçirmek anlamına gelmez.
Kitaplarını gittiğin her yerde yanında götür. Böylece hiçbir zaman yalnız kalmazsın.
Tatilin bitimine yakın uyku düzenlerini okul saatlerine göre düzenle. Okula uyum süreci kolay olur.
Öğrencilik yılları çok kıymetli. Zamanı iyi değerlendir.
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Yarıyıl tatili için öğrencilere öneriler
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