Büyükelçi sosyal hayatları yarıştı

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Türkiye Delegasyonu tarafından başlatılan "Büyükelçi Komşum Olur" sosyal medya kampanyası için büyükelçilerin yapmaktan en çok keyif aldıkları sosyal faaliyetlerin paylaşıldığı 60 saniyelik videoların galası Ankara'da bir otelde düzenlendi. Kampanya kapsamında, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in yanı sıra Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İsveç ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçileri, kamera karşısına geçerek gündelik hayatlarını kamuya açan videolar paylaştı. Gala sonunda katılımcılar "en iyi komşu"yu seçmek için videoları oyladı. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın "Motosiklet herkes için uçan halıdır" mottosuyla anlattığı motosiklet tutkusuna ilişkin video katılımcılar tarafından en çok oyu aldı. Takım elbisesiyle motosiklet süren Erdmann, "En iyi Komşu" seçildi. Projenin çekimleri sırasında çok eğlendiğini söyleyen Erdmann'ı tebrik eden Dışişleri Bakanlığı AB ile İlişkiler Genel Müdür Vekili Büyükelçi Başak Türkoğlu, büyükelçiye plaket verdi.