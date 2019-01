Cumhur İttifakı’nın Gölbaşı adayına büyük ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi. Gültepe Kültür Sarayı'nda Altındağ Belediyesi çalışanları ile bir araya gelen Veysel Tiryaki, "Kaderin sizi arkadaş yaptıklarını sevin ve iyi insanlarla muhabbetinizi hep devam ettirin. Altındağ'da yapılanlarda hepimizin emeği var. Tek tek her birinize teşekkür ederim" dedi.Veysel Tiryaki, 30 yıldır kamu hizmeti verdiğini, halka hizmet için çalıştığını ifade ederek 15 yıllık çalışma arkadaşlarına şu şekilde seslendi: "Altındağ'da yapılanı Veysel Tiryaki sadece kendisi yapmadı. Yapılan her hizmette personelimin emeği, Altındağlıların duası var" dedi.İttifakı'nın Gölbaşı'ndaki Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, ziyaret ettiği Oyaca Mahallesi'nde büyük ilgiyle karşılandı. Şimşek, Gölbaşı'na sosyal projelerle damga vuracaklarını söyledi. Oyacalılar, akşamın ilerleyen saatine rağmen toplantıya katılım sağladı. Toplantıda konuşan Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, her bir Gölbaşılıya ulaşmakta kararlı olduğunu ifade etti.