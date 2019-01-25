Mektup kardeşlığı

BUGÜN NELER OLDU

Mektuplaşmakültürünü yaşatmak ve iki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kültürel bağları güçlendirmek için başlatılan proje önerisi, Mamak Ali Kuşçu İlkokulu 2D sınıfı öğretmen ve velilerinden geldi. Öneri Azerbaycan Eğitim Bakanlığı yetkililerince de olumlu karşılandı ve projenin Azerbaycan tarafı olarak Bakü 47 numaralı ilkokulu 2C sınıfı belirlendi. Mamak Ali Kuşçu İlkokulu 2D sınıfı öğrencileri, Azerbaycanlı öğrencilere, kendilerini, ailelerini ve Türkiye'yi tanıtan bilgiler içeren mektuplar yazdı. Mektuplar Bakü'ye ulaştı ve Azerbaycanlı öğrenciler Türk kardeşlerine cevap mektupları yazdı.