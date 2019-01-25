Mütevazı ama istikrarlı

BUGÜN NELER OLDU

ahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı 4. sırada tamamlayan, ULEB Avrupa Kupası'nda da başarılı sonuçlar alan Türk Telekom'un baş antrenörü Burak Gören lige geçen sezon geldiklerini hatırlatıp önemli açıklamalar yaptı.t ekibinin hedefleri:Türk Telekom'un marka değerini ve basketboldaki yerini bilerek başladık. Hedefleri belirlerken de hep uzun vadeli düşündük ve kulübümüzü ait olduğu lige döndürmek, istikrarlı bir yapıya kavuşturmak için çalışmaya başladık.seneki hedeflerden önce bu gelişime değinmek lazım. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Avrupa'nın sayılı liglerinden bir tanesi.Beko ve Anadolu Efes gibi çok dominant takımlar var. Türkiye liginde şampiyonluk kelimesini telafuz ederken, belirli parametreleri geçmek ve sağlam adımlarla ilerlemek gerekiyor.olacağız.' demek dünyanın en kolay söylemlerinden olabilir ama bunun altını doldurmak lazım. Şampiyonluğu tabii ki isteriz ama şu anda ayakları yere sağlam basan, mütevazı şekilde yola devam etmeyi daha yararlı görüyoruz.EN ÖNEMLİSİ SAYGI VE SEVGİkendi işine odaklandığı, en fazla katkıyı verdiği bir yönetim anlayışımız var. Başarıya giden yolda bu çok önemli.Telekom, geçmişte önemli başarıları bulunan, organizasyonu kuvvetli bir takım.yük ve sorumluluk, tek başına halledilebilecek bir konu değil. Teknik ekip bu anlamda büyük önem taşıyor. Ekibimdeki insanlar karakterleri, potansiyelleriyle ve iş alanlarındaki becerileriyle öne çıkıyor. Candost Volkan, Özgür Adıgüzel, İlter Türkmen ve Tolga Altun'dan oluşan, çok özveriyle çalışan bir ekibimiz var.ve saygının başarıya giden yolda en önemli etkenlerden birisi olduğuna inanıyorum. Hepsine tek tek çok teşekkür ediyorum.