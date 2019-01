BUGÜN NELER OLDU

ençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, yabancı futbolcuların devre arasında ülkelerinden geç dönmelerine sitem etti. Sezonun ikinci yarısına deplasmanda Hatayspor yenilgisiyle başlayan kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü Erkan Sözeri, yaptığı açıklamada,Onları hemen çağıramıyorsunuz, planlamayı öyle yapamıyorsunuz. Adam gelmiyor, ceza da versen 'Yaz cezamı' diyor, gelmiyor" dedi.İKİNCİ YARI ŞAMPİYONLUK YARIŞI ZOR GEÇECEKBÜTÜN takımların bu sorunlarını yaşadığını hatırlatan Sözeri,değerlendirmesinde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı ikinci yarının zor geçeceğini de belirtip,Biz de dersimizi aldık, her maçımızı final niteliğinde oynayacağız. Bu işi bir an evvel sonlandırmak istiyoruz" diye konuştu.ŞARTLAR İYİ YA DA KÖTÜ BİZ HEP KAZANMALIYIZBAŞKAN Cavcav'ın mezarında şampiyonluk sözü verdiklerini hatırlatan Erkan Sözeri, "Şartları bir kenara koyup her maçı kazanacağız" dedi. Hatayspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren G.Birliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri,ifadelerini kullandı. "Bundan sonra hedefimiz maç kaybetmeden bir an evvel çok çabuk yol alarak bu işi sonlandırmak" diyen Sözeri, şöyle devam etti: "Rahmetli başkanımızın mezarına giderek bu sözü camia olarak, futbolcular, teknik heyet olarak verdik. Gençlerbirliği takımının hak ettiği yer Süper Lig. Bunun için de bu haftadan itibaren hedef, Altınordu maçını iyi oynayarak iyi mücadele ederek kazanmak ve yolumuza devam etmek."NOBRE'nin alternatifi yokERKAN Sözeri, kötü sahaların ve ağır zeminlerin sakatlıklara davetiye çıkardığını belirtti. Mert Nobre'ye alternatif olması için Bogdan Stancu'yu kadroya dahil ettiklerini dile getiren Sözeri, "Nobre'nin alternatifi yok gibi çünkü Deniz Yılmaz bu hafta olmayacak, yeni sakatlandı. Ahmet İlhan yeniden sakatlandı, yırtık var, 2-3 hafta olmayacak. Engin'in transferi de bunlardan sonra netleşti. Görüyoruz, sahalar ağır, sakatlıklar olmaya başladı. Bu transferlerin olması gerekiyordu. Yaş ortalamasının yüksekliğiyle ilgili sakatlıklar olsaydı ilk yarıdaki 17 maçlık periyotta olurdu. Antrenmanlarla ilgili değil, kötü sahalar, ağır zeminler sakatlıklara davetiye çıkarıyor. Yeni transferlerimiz kişilikleriyle, karakterleriyle ve oyuncu profilleriyle hedefimize çok katkı verecektir" diye konuştu.