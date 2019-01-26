Hacıkadın’da hak sahipleri tapularına kavuştu

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KeçıörenBelediyesi, Hacıkadın (Şelaleler) Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi alanında imar planı ve parselasyon çalışmalarını tamamladı. Bölgedeki hak sahibi vatandaşlara tapu dağıtımına başlayan Keçiören Belediyesi, kurayla seçilen 12 vatandaşın tapusunu Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın da katıldığı Tapu Dağıtım Töreniyle verdi. Tapularını Başkan Mustafa Ak'ın elinden alan 12 vatandaş, yıllardır bekledikleri tapu özleminin sona erdiğini belirterek mutlu olduklarını dile getirdi. 2 bin 825 adet tapunun dağıtılacağını dile getiren Başkan Ak, hak sahiplerinin Keçiören Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaat ederek tapularını alabileceklerini kaydetti.