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Sömestr eğlencesi tam gaz devam ediyor

Giriş Tarihi: 26.1.2019
Sömestr eğlencesi tam gaz devam ediyor
Bayram tadında sömestr etkinlikleri ANKAmall'da çocukları bekliyor. Ece Türkiye tarafından yönetilen ve yaptığı etkinliklerle küçük büyük herkesin gözdesi olan, Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezlerinden ANKAmall, çocuklar için hazırladığı birbirinden keyifli sömestr etkinliklerine devam ediyor. Her gün saat 14.30- 15.30 saatleri arasında yüz boyama etkinliğine katılan çocuklar, etkinliğin ardından saat 16.00'da başlayan tiyatro ile de keyifli dakikalar geçiriyor. Pantomim Show, Balon Katlama Show, İllüzyon Show gibi gösterilerle eğlenceli anlar yaşayacak olan çocuklar Kırmızı Başlıklı Kız, Mızmızın Rüyası, İnatçı Kedi ve Nasreddin Hoca oyunlarıyla da unutulmaz bir yarıyıl tatili geçirecek. Etkinlikler, 3 Şubat tarihe kadar devam edecek.
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Sömestr eğlencesi tam gaz devam ediyor
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