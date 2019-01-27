2 kaza 6 yaralı

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Mamak19 Mayıs Bulvarı üzerinde Kırıkkale istikametine seyreden otomobilin sürücüsü Eray Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce, Nuh Naci C. (25) yönetimindeki araca daha sonra da yoldaki beton bariyerlere çarptı. Saat 01.00 sularında gerçekleşen kazada, araçta bulunan, sürücü Eray Y. ile birlikte Sedanur V., Zehra Ç., Rüveyda M. ve Rana D. yaralandı. Polis ekipleri ise kaza yerinde trafik akışını yaklaşık bir saat kontrollü olarak tek şeritten sağladı. Yenimahalle, Yeni Batı Mahallesi 2369'uncu Sokak'ta meydana gelen bir başka kazada ise seyir halinde olan otomobilin ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü, aracının kontrolünü kaybederek yol üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü yara almazken, araçta bulunan U.Y. yaralandı. Yaralı U.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kaza nedeniyle sokağı trafiğe kapattı.