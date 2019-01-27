‘Bu takım şampiyon olacak’

Gençlerbırlığı Teknik Direktörü Erkan Sözeri beklenmedik Altınordu yenilgisi sonrası sert konuştu. Rakipleri Altınordu'yu öven Sözeri, taraftarlarına eleştiride bulundu. Sözeri, "Altınordu da maç sonuna kadar oyun disiplininden kopmadı ve kazandılar. Baskımızı iyi yaptık aslında ama 80. dakikada yediğimiz gol mağlup olmamıza neden oldu" dedi. Taraftarlarını eleştiren tecrübeli teknik adam, "Taraftarlarımız biraz sabırlı olmalı. Onlar, "Transfer" diye bağırırsa takım moral kaybeder. Bu oyuncular, 41 puan topladı. Futbolda her şey var, zaman zaman böyle skorlar olacak" dedi.

SOYUNMA ODASINDA GÖZYAŞI

"KIMSE transfer beklemesin" diyen Sözeri, "Biz dik duracağız, taraftarımız da dik durarak takımın yanında olmalı. Bunu yazın bir yere. Ligin ikinci yarısındaki maçlar zor olacağını söylemiştik. Oyuncularım da soyunma odasında ağlamaklı. Biz bir söz verdik, bu takımı şampiyon yapacağız, diye. Avantajlarımız vardı onları biraz kaybetmeye başladık. Sezon sonunda Gençlerbirliği takımı inşallah şampiyon olacak" diye konuştu.