Gençler doğayı koruyor geleceğine sahip çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

EtımesgutBelediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve TEMA işbirliğiyle, 'Doğayı Koru, Geleceğine Sahip Çık' konulu konferans düzenlendi. Etimesgutlu gençler, TEMA görevlileri ile birlikte erozyona karşı en etkili bitki olan meşe palamudu tüpleme etkinliği gerçekleştirdiler. Gençlerin tüplediği 200 adet meşe palamudu, Etimesgut Belediyesi'nin kurmuş olduğu ormanlara dikildi. TEMA Vakfı Etimesgut İlçe Sorumlusu Ali Gökmen ve TEMA yetkilileri tarafından doğanın korunması ve erozyonla mücadele konusunda önemli bilgiler verildi.