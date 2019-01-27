Sıkı dur giresun!

Osman Özköylü yönetiminde son 7 haftada 19 puan toplayan Osmanlıspor'un önemli isimlerinden Numan Çürüksu, bugünkü Giresunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki stoper, "Sezon başı camia olarak mutsuzduk, üzüntülüydük. Gelinen noktada ise durumumuz oldukça iyi. Bir karışıklık yaşadık ama geride kaldı" dedi. Numan, "Kulüp yapısını iyi biliyor. Oyuncu kadrosunun aşağı yukarı yüzde 80'iyle daha önce çalışmış. Enerjisi yüksek. Tabii ki oyuncu ve hoca grubuyla kendi içimizde hedeflerimiz var. Bunları şimdiden açıklayıp baskı altına da girmek istemiyoruz. Sadece işimizi en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Maç maç bakıyoruz. Bizim için şu an dünyanın en önemli karşılaşması Giresunspor maçı. Bizim için en önemli maç ilk olanıdır. Giresun karşısında iddiamızı herkese göstereceğiz" şeklinde konuştu.

'TAKIM UYUM İÇİNDE'

Numan, savunma hattının birbirini iyi tanıyan oyunculardan oluştuğuna dikkati çekerek, "Sadece savunma hattı değil, gelinen noktada tüm takım uyum yakalamış durumda. Arkadaşlığımız çok iyi. Takım gerçekten güzel bir hava yakaladı. Tabii ki sonuçlarla da ilgisi var" dedi. Numan, ara transfer döneminde takıma katılan oyuncularla daha da güçlendiklerini dile getirerek, "Zaten iyi bir kadromuz vardı. Çıkış da yakalamıştık. Gelen arkadaşlarımızın da kalitesi ortada. Onlarla daha kaliteli bir takım olacağımızı düşünüyorum. Hepsinin fayda sağlayacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı.

"OZAN KABAK DAHA İYİ OLACAK"

Numan, kendisi gibi savunmada görev yapan 18 yaşındaki Ozan Kabak'ın Almanya'nın Stuttgart takımına transferi için, "Türk futbolu açısından çok önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum. Genç kardeşimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum. Çok kısa sürede çok önemli bir mesafe katetti. Fizik gücüyle, oyun zekasıyla, mücadelesiyle daha da iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Babalık sevinci yaşayan Numan Çürüksu, ikizleri Doğu ve Tanem'in doğumundan sonra sorumluluğunun daha da arttığını dile getirdi. Numan, "Değişik bir duygu, baba olanlar biliyor. Bizim için de yeni bir duygu. Çok güzel bir şey. Kendinizden parça. Sonuçta sorumluluk duygusu daha da artıyor. Hayatı daha da önemsiyorsunuz, mutluyuz" sözleriyle babalık duygularını paylaştı.