‘Gönül Treni’ Ankara Garı’ndan yola çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Sırt çantalarına yükledikleri oyuncak, kıyafet ve kitaplarla Ankara'dan yola çıkan InterTurkey ekibi, Van Gölü Ekspresi'yle soğuk kış gününde Van'daki çocuklara yardım götürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından bir araya gelen gönüllü üyelerin oluşturduğu InterTurkey grubu, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye devam ediyor. 7 yıl önce sosyal medya aracılığıyla kurulan ve bugüne kadar yüzlerce gönüllüye ulaşan InterTurkey, ihtiyaç sahipleri, köy okulundaki çocuklar ve kimsesiz çocuklar başta olmak üzere çeşitli yardım projeleri düzenliyor. İlkini geçen yıl gerçekleştirdikleri "Gönül Treni" projesiyle Türkiye'nin her bir köşesinden yaklaşık 150 gezgin geçen yıl Doğu Ekspresi'yle Kars'a giderek çok sayıda çocuğun kıyafet, kırtasiye ve oyuncak ihtiyacını karşıladı. İkincisi, bu yıl düzenlenen proje kapsamında oyuncak ve kitaplar bu kez Van Gölü Ekspresi'yle Van'a gidiyor.