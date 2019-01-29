‘Kafa’ markalaşacak

ANKARA'NIN sportif anlamda geriye doğru gittiğini söyleyen Cürebal, "Gerekli ilgi ve önemin verilmediğini görüyoruz. Bu çocuklar hayal kuracak, hedef koyacak ve bu hedefler doğrultusunda doğru yaşayacaklar. Onlara hemen bir imkân verdiğimizde doyuma ulaşmaması için hep bir hedef koyduk. Bir altyapı modeli geliştirdik. "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur misyonuyla altyapımızın ismini 'KAFA''olarak adlandırdık. Kafanın Türkçe açıklaması "Kavaklıdere Spor Futbol Akademileri'' oldu. Gayemiz sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diyerek onu markalaştıracağız" şeklinde konuştu.

40 METRELİK ÇATI ALTINDA BAŞARI

KULÜBE gelir gelmez 19 Mayıs Stadyumu'nun altındaki odayı yenilediğini söyleyen Cürebal, "Yıkılacağını bildiğimiz için, maksimum ölçüde kendi çocuğumuzu solutmayacağımız bir ortamı başkasının çocuğuna solutmamayı vizyon haline getirerek kulübü pırıl pırıl bir hale getirdik. 40 metrekarelik bir çatı altında, içine sevgi, ilgi katarak başarılı olma hayaliyle yola çıktık. Önce 16 yaş takımını kurduk. Takım yeni olmasına rağmen Ankara'da şampiyon olup Türkiye'de Ankara'yı temsil etme hakkına sahip olduk. İlk turda Yozgat'a gittik. Hiç gol yemeden finale çıktık. Finalde olumsuz bir takım hadiseler olunca ülkeme mesaj vermek adına takımı sahadan çektim. Daha sonra A takımımızı kurduk. O sene ikinci kümeden başladık, bir sene sonra 1. Amatöre çıktık" dedi.

İki tane dil konuşsunlar istiyorum TESISIN üniversite yakınlarında olacağını ifade eden Cürebal, "Çocuklarımız hem sportif hem de eğitim anlamında üniversiteyi de hedef koyabilecekler. Bizim istediğimiz sadece yetenek tarafını değil, mental ve vizyon tarafının da gelişmesi. Gelişmediği sürece, bu çocuğun ayaklarının gelişmesinden bir sonuç alınamayacağını düşünüyoruz. Bu çocuklar hem çok yetenekli futbolcu olsunlar, hem de iki tane dil konuşsunlar. Bu çocuklar futbolcu olamasalar bile ilerde bizler gibi baba olacaklar. İnşallah bugün bizim yaptıklarımızı kendi çocuklarına yaparak bu ülkeyi böyle geliştirecekler" diye konuştu.



İLGİ VE SEVGİYLE

KULÜP-aile ilişkisinin önemine değinen Cürebal, "Aile olduk. Bazı duygu eksikliklerinin devam ettiğini, bu çocukların aslında ilgiye ve sevgiye ihtiyaçları olduğunu gördük. Sportif tarafa bir de ilgi sevgi koyduğunuz zaman bizim çocuklarımızın başaramayacağı hiçbir şey yok. Her cuma eşim ve çocuklarımla aile ziyaretlerimiz var. 2 yıl içerisinde çocuklarımıza kazandırdığımız en önemli şey ilgi ve sevgi. Bizim hangi ligde oynadığımız çok önemli değil. Bugün Süper Lig'de bir takım hangi otobüse biniyorsa, çocuklarımız öyle bir otobüse biniyor. İmkânı olmayan çocukları evine götürüp getirsin diye bir de küçük araba aldık" ifadelerini kullandı.