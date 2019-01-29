Cezaevinden kaçıp hırsızlık yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Çankaya Güzeltepe Mahallesi Şölen Sokak'ta saat 02.30 sularında, elektrik kablolarını çalarken polisler tarafından fark edilen A.C.B. ve Y.S. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, otomobille kaçmaya başladı. Alarma geçen polisler, kaçan şahısları kovaladı. A.C.B.'nin kullandığı 06 TAM 02 plakalı otomobil ile kaçan şüpheliler, Çankaya Tunus Caddesi'nde bulunan TÜBİTAK binası önünde kıstırılarak polisler tarafından yakalandı. Kovalamacanın ardından araçtaki 3 kişi yakalandı. Yakalanan A.C.B. ve Y.S. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın gözaltına alındı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi tarafından kelepçelenerek gözaltına alınan şahıslardan A.C.B.'nin yakın zamanda cezaevinden firar ettiği anlaşıldı. Şüphelilerin kaçtığı otomobilde yapılan aramada, hırsızlık için kullandıkları pense ile çeşitli kesici ve delici aletler bulundu. Yakalanan şahıslar, haklarında işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.