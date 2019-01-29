Cumhur selamı

BUGÜN NELER OLDU

özel bir televizyon kanalına açıklamalar yapan Özhaseki şunları söyledi:Gözünüzü kapatın sizi Mamak'a götürürüm.Cumhurbaşkanımız teveccühlerinden dolayı gurur duydum.Belediyeciliğin kitabını yazdım.Melih Gökçek son 24-25 yılına damga vurmuş bir arkadaş. O kadar çok emeği var ki, ellerine sağlık. Ondan öncekilerin de emeğine sağlık. Ama tarz ve tavırlarımız farklı.Liyakat ve ehliyete bakarım. Daha önceki CHP'den kalan daire başkanlarıyla çalışmaya devam etmişimdir, yine çalışırım.Etnik kökenlere inmek bana garip geliyor. Farklı bir kökenden gelseam utanacak, saklayacak mıydım? İnsanların farklı kökenlerden gelmesi ayıp değil.Babam 'Kimse belediyenin önünden geçmeyecek. Kimse belediyeye gitmeyecek. Sen lazım olduğunda akşam bize gel' derdi. Yasaklardı çocuklarımın dahi gelmesini.Bir toplum içerisinde değişik yaşam tarzlarını benimseyen insanlar olabilir. Belediye başkanına düşen görev o insanların rahat edebilmesini, yaşadığı şehirden keyif alabilmesini sağlamaktır. Bir kişinin alkol kullanıp kullanması benim işim değil, benim bireysel tercihim belli, ama şahıslara karışamam.