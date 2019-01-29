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Eski hastane binası harabeye döndü

Giriş Tarihi: 29.1.2019
Eski hastane binası harabeye döndü
Polatlı'da bulunan devlet hastanesinin yeni yerine taşınmasının ardından boşalan 2 bina, harabeye döndü. Polatlı'nın Şehitlik ve Şentepe mahallelerinde bulunan devlet hastanesine ait 2 blok, Karapınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 300 yataklı yeni yerine taşındı. Taşınma sonrası toplam 200 yataklı 2 blok Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Ancak kaderine terk edilen binalarda elektrik kabloları çalındı, malzemeler tahrip edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından madde bağımlılarının barınak olarak kullandığı öne sürülen binaların camları da kırıldı.
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Eski hastane binası harabeye döndü
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