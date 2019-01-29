Halkbank evinde kaybetti

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan maç izleyenler açısından zaman zaman zevkli bir mücadeleye sahne oldu. Uzayan ralliler her iki takımın da maçı ne kadar istediğini gösterdi. Ev sahibi takım pas organizasyonlarında hatalar yaparak, hücumlardan eli boş döndü. Halkbank iyi başladığı ilk seti yaptığı basit hatalar sonucunda kaybetti.
İKINCI sette Mavi-Beyazlılar az hata yaptı. Defansta gayretli oynadı ve rakibe üstünlük kurdu. 19-16'dan sonra çöküş yaşayan Halkbank, iki sayı alabildi. ÇANAKKALE ekibi 25-21'le 2-1 öne geçti. Başkent ekibi, 4.sete 4-0'la başladı. Simeonova -Aslıhan organizasyonundaki hücumlardan üst üste boş dönünce Çanakkale 9-7 öne geçti. Defansta da aksayan Halkbank seti 19-25, maçı da 3-1 kaybetti.
ZİRAAT BANKASI: 1
ARKAS SPOR: 3
SALON: TVF Başkent SETLER: 20-25, 23-25, 25-21,
18-25
SÜRE: 107 dakika (27, 29, 27, 24) ZİRAAT BANKASI: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş (Volkan Döne, Enes Atlı, Selim Demir, Yunus Emre Tayaz, Cafer Kırkıt) ARKAS SPOR: Taht, Mustafa Koç, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Matic, Radke (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya) HAKEMLER: Burhan İlhan, Bilal Çağlar