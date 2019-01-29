Halkbank evinde kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan maç izleyenler açısından zaman zaman zevkli bir mücadeleye sahne oldu.İKINCI sette Mavi-Beyazlılar az hata yaptı. Defansta gayretli oynadı ve rakibe üstünlük kurdu. 19-16'dan sonra çöküş yaşayan Halkbank, iki sayı alabildi. ÇANAKKALE ekibi 25-21'le 2-1 öne geçti. Başkent ekibi, 4.sete 4-0'la başladı. Simeonova -Aslıhan organizasyonundaki hücumlardan üst üste boş dönünce Çanakkale 9-7 öne geçti.ZİRAAT BANKASI: 1ARKAS SPOR: 3SALON: TVF Başkent SETLER: 20-25, 23-25, 25-21,18-25SÜRE: 107 dakika (27, 29, 27, 24) ZİRAAT BANKASI: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş (Volkan Döne, Enes Atlı, Selim Demir, Yunus Emre Tayaz, Cafer Kırkıt) ARKAS SPOR: Taht, Mustafa Koç, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Matic, Radke (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya) HAKEMLER: Burhan İlhan, Bilal Çağlar